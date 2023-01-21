تعلن الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالليث عن مواعيد التسجيل والقبول في البرامج التدريبية الصباحية بمختلف التخصصات للفصل التدريبي الثالث للعام ١٤٤٤هـ..

إذ تتيح الكلية التقنية بالليث العديد من الدبلومات بتخصصات مختلفة ومتنوعة بحيث يحصل المتدرب على الشهادة الجامعية المتوسطة “دبلوم” عند إنهائه فترة التدريب سنتان ونصف، وبمكافأة شهرية قدرها١٠٠٠ ريال.

وفيما يلي التخصصات المتاحة:

قسم الحاسب وتقنية المعلومات :

تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب

قسم التقنية الميكانيكية :

تخصص تقنية المحركات والمركبات

قسم التقنية الإدارية والمالية :

تخصص تقنية الأعمال المكتبية.

فيما يقدم المعهد الصناعي الثانوي بالليث شهادة الثانوية الصناعية لمتدربيه عند إنهائهم فترة التدريب “ثلاث سنوات”، وبمكافأة شهرية قدرها ٨٠٠ ريال في التخصصات التالية: قسم التقنية الكهربائية : تخصص الكهرباء الصناعية، قسم التقنية الميكانيكية: تقنية التبريد وتكييف الهواء.

ويضاف إلى ذلك مايقدمه المعهد من “برامج قصيرة” حيث يحصل المتدرب فيها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عند إنهائه فترة التدريب “فصل تدريبي واحد” بالإضافة إلى مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال فترة التدريب على أحد البرامج التالية:

برنامج الصيانة الشاملة للمكيفات الشباكية

برنامج التمديدات الكهربائية المنزلية.

و سيتم إتاحة التسجيل على برامج الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي عبر البوابة الالكترونية للقبول “قبولي” التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من هنا adm.tvtc.gov.sa/registration.

وسيكون موعد فتح بوابة التسجيل والقبول على دبلومات الكلية التقنية وبرامج المعهد الصناعي الثانوي في يوم الأحد الموافق ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ ،وحتى يوم الخميس الموافق ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ.