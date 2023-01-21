أعلنت شركة ساب (SAP) عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف بدء التقديم للجنسين في برنامجها التدريبي (برنامج المهنيين الشباب) لعام 2023م بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى،

وأوضحت شركة ساب أن الشروط المطلوبة هي:

1- درجة البكالوريوس فأعلى مجال في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، التخصصات الهندسية).

2- ألا يكون المتقدم على رأس العمل في وظيفة بدوام كامل.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأضافت أن البرنامج يبدأ في أواخر يناير 2023م، ويستمر البرنامج لمدة شهرين تقريبًا (من الأحد إلى الخميس) بدوم كامل (من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً)، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي:

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