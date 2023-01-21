ربط الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بين تصريحات صالح الصقري التي أثارت الجدل عن نادي الاتحاد، وتصريحات اللاعب السابق في النادي الأهلي إبراهيم السويد، بتناوله مواد منشطة في مباراة نهائي كأس المؤسس، أمام نادي الهلال.

وقال البكيري: “لم يضحكني في موضوع صالح الصقري سوى حماله الحطب الذين تحدثوا فيه”.

وتابع: “وهم أنفسهم اللذين التزموا الصمت كأنهم يسمعوا شيئا مقاربا وفي نفس البرنامج، من اللاعب السابق إبراهيم سويد عن لاعب يوزع المنشطات بين زملائة وهو منهم ليلة نهائي، خيخة بزميرة”.

يذكر أن لاعب الاتحاد السابق صالح الصقري، اعتذر عن تصريحاته، قائلا: أقدم اعتذاري لنادي الاتحاد الكبير ولزملائي وإخواني اللاعبين ولجمهور الاتحاد العظيم على ما بدر مني وعلى التصريح اللي ما كنت موفق فيه، أنا أخطيت وجل من لا يخطو وأتمنى من الجمهور أن يتقبل اعتذاري وأتمنى التوفيق للجميع”.

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