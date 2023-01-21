علق الإعلامي الرياضي “عدنان جستنيه” على تصريحات لاعب الاتحاد السابق صالح الصقري في إحدى البرامج التليفزيونية .

وقال جستنيه “صالح الصقري نجم كبير ولم أتوقع أنه ينزلق في هذا الرأي ، ما قاله أساء للجنة المنشطات ولنفسه ولنادي الاتحاد وزملاءه ” مؤكدا أنه لجنة المنشطات ليست بهذه السهولة التي تحدث عنها، ومحمد الدعيع لم يسلم من إساءته.

وتابع “من المفترض ألا يقول هذا الكلام لأن له تاريخ مجيد مع نادي الاتحاد ، وهذا التاريخ لايخصه بمفرده بل يخص مجموعة من اللاعبين ، والنادي هو الذي أعطاه النجومية وجعل الجميع يعرفه “.

وأضاف “إذا كان يوجد أشياء بينه وبين زملاء له يصفي حسابات معهم كان المفترض أن يذهب إلى إدارة النادي بدلا من الحديث في برنامج”.

واستكمل “يوجد لاعبين قالوا تصريحات كانت صدمة لجماهيرهم ويمكن أن نأخذها في الاعتبار بعد سنوات أن يسيء اللاعب لناديه الذي له تاريخ فيه” ، مشيرا إلى أنه لا يصدق تلك الآراء.

عدنان جستنية :

أنفي ما ورد بتصريح صالح الصقري جملة وتفصيلاً !!

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Adnan_Jas pic.twitter.com/hI41KbJd9K — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 21, 2023