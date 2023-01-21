أحبطت إدارة الجمارك الكويتية في منفذ النويصيب الحدودي مع المملكة، أمس (الجمعة) محاولة تهريب أكثر من 38 ألف كرز من السجائر كانت في طريقها للمملكة.

وقالت الإدارة، أن رجال مراقبة التفتيش اشتبهوا بشاحنة (برّاد) وصلت إلى منفذ النويصيب في طريقها للمغادرة إلى المملكة، وتحتوي على أوانٍ منزلية (علب فوم) أثناء وجودها في ساحة تفتيش الشحن.

وأضافت أنه تم إحالة الشاحنة إلى جهاز الكشف الإشعاعي، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود عدد 768 كرتوناً مخبأة خلف كراتين الأواني، حيث يحتوي كل كرتون على 50 كرز سجائر؛ بما يصل إلى 38 ألف كرز منوعة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط المتهم وهو عربي الجنسية، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.