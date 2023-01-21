أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات .

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

مهندس عمليات – أخصائي H2

مهندس عمليات – ميروكس (الكيروسين وغاز البترول المسال)

مهندس عمليات – وحدة تقطير الخام والفراغ

اخصائي مالي / اخصائي / استشاري

محلل موظفي المحاسبة

محلل انبعاثات الهيدروجين

المهندس الثاني

منسق الامتثال الميداني

مهندس عمليات تدخلات الآبار غير الملحومة

مستشار السلامة الميدانية

مستشار السلامة الميدانية

مهندس الجدولة

مهندس تكلفة

مستشار السلامة الميدانية

مستشار عقود

أخصائي اقتصاديات البترول

مستشار المواد

خبير خلايا الوقود

مهندس عملية

مهندس الاجهزة

مهندس بيئي

مهندس عالم البيانات

وغيرها

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن التقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر الرابط هنا