قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن الاقتصادي الذي لا يستشرف المستقبل يرى الحاضر بلا مستقبل، مضيفا: انفصام بين الحاضر والمستقبل نهاية لا تحمد عقباها.
وأشار فهد بن جمعة: المعلومات الاقتصادية كلما كانت أكثر دقة مابين 90%. الى 95%، كلما كانت النتائج أكثر إيجابية.
وتابع:”تحليل الحاضر يجب أن يرتبط بتنبؤات عن المستقبل وتغير المتغيرات المستقبلية يغير من الفرضيات وتكون النتائج مغايرة بنسبة بسيطة أو كبيرة العلم والخبرة تجعل التحليل أكثر دقة وأقرب للواقع”.
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