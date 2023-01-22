قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن الاقتصادي الذي لا يستشرف المستقبل يرى الحاضر بلا مستقبل، مضيفا: انفصام بين الحاضر والمستقبل نهاية لا تحمد عقباها.

وأشار فهد بن جمعة: المعلومات الاقتصادية كلما كانت أكثر دقة مابين 90%. الى 95%، كلما كانت النتائج أكثر إيجابية.

وتابع:”تحليل الحاضر يجب أن يرتبط بتنبؤات عن المستقبل وتغير المتغيرات المستقبلية يغير من الفرضيات وتكون النتائج مغايرة بنسبة بسيطة أو كبيرة العلم والخبرة تجعل التحليل أكثر دقة وأقرب للواقع”.