قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن إصلاحات السوق العقارية وتطويرها، تستهدف توجيه السيولة نحو الاستثمار والتطوير والبناء.

وأوضح عبدالحميد العمري، أنها تستهدف أيضا توسيع استخدامات الأراضي بما يلبّي احتياجات النمو الاقتصادي وتلبية الطلب على مختلف المنتجات العقارية ذات الجودة العالية (سكني، خدمي، تجاري، صناعي إلخ) وهذا يقتضي القضاء على المضاربات قدر الإمكان.

يذكر أن عبدالحميد العمري صرح بأن هبوط مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الـ11 على التوالي، مع استمرار تضرر السوق من ارتفاع معدلات الرهن العقاري.