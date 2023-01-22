كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.

وقال متحدث النقابة أن الموسيقار حلمي بكر يعاني من التهاب شديد بالشُعب الهوائيه مما أثر بشكل سلبي علي سرعة ضربات القلب، والحمدلله علي تحسن الوضع تدريجياً.

وتابع “كما يعاني من مياة زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل اليورك أسد بالجسم وأيضًا نحمد الله أن المياه بالقدمين في حالة استقرار ملحوظ”.

وأضاف” ويتوجه النقيب العام مصطفى كامل بالشكر للطاقم الطبي بالعناية المركزة علي التحسن الملحوظ للموسيقار حلمي بكر خلال الساعات القليلة الماضية”.