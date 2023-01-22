قال المشرف العام على محفظة القضاء في وزارة العدل المهندس فهد الشريم، إنه خلال الأشهر القادمة سيكون التنبؤ بالأحكام القضائية عن طريق آلة وصلت دقتها في بعض الأحكام إلى أكثر من 94 ٪ لحكم القضاة.

وأوضح فهد الشريم:”نعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال التغذية الراجعة للمستفيد”، مشيرا:” يوجد لدينا مشروع قائم وهو القضاء الذكي من خلال خدمة التنبؤ بالأحكام، إضافة إلى مشاريع الجودة الموضوعية”.

وتابع:”نستطيع اليوم التنبؤ بالحكم ووصلنا في بعض التصانيف إلى أكثر من 94% من التنبؤ بالحكم الصحيح المطابق لحكم القاضي”.