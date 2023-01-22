كشف بنك البلاد، عبر موقعة الرسمي (بوابة التوظيف) عن بدء التقديم في برامجه التدريبية لعام 2023م، والتي تستهدف حملة الثانوية فما فوق، مع تقديم العديد من المزايا التنافسية للمتدربين أثناء وبعد التدريب.

وأوضح البنك أن البرامج التدريبية هي:

– برنامج التدريب الصيفي

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون طالب ثانوية عامة أو جامعي.

3- لا ​يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

– برنامج التدريب التعاوني

– شروط القبول:

1- طالب/طالبة بكالوريوس على أن لا يقل المعدل عن 4/2.5 أو 5/3.

2- أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية.

3- أن لا يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب التعاوني.

4- يجب على المتقدم إتمام فترة التدريب كاملة.

5- إجتياز المقابلة الشخصية.

6- إشتراط الجامعة التدريب العملي كمتطلب للتخرج

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع البنك الرسمي، عبر اختيار البرنامج التدريبي المطلوب ثم التسجيل.