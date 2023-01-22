تعمل BMW الآن على إنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية التي من المفترض أن تصل في منتصف العقد تقريبًا.

وتتميز المركبات الكهربائية المستندة إلى منصة Neue Klasse بتقنيات لم تتوفر بعد في السوق اليوم، حيث أنها ستقدم لغة تصميم جديدة للعلامة التجارية.

ويُشار إلى أنه تم تقديم مفهوم التجربة العاطفية الرقمية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023 في لاس فيجاس، وهو ليس بالضبط ما نصفه بسيارة BMW ذات المظهر الجميل.

وقام آرون كول من Drive بإجراء محادثة مؤخرًا مع دوماجوج دوكيك ، رئيس قسم التصميم في BMW ، الذي ألقى مزيدًا من الضوء على الطريقة التي سيتطور بها التصميم في الشركة في المستقبل.

وتريد BMW البدء في إنشاء تصميمات نقية أكثر مقاومة للتقدم في العمر، وبالتالي تقضي على الحاجة إلى التجديدات في منتصف الدورة.

وفي السياق، أكد دوكيك أيضًا أن BMW لن تتخلى عن شكل سيارات السيدان التقليدي على الرغم من ازدهار سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، ومن المحتمل أيضًا أن تكون الحزم الموجهة نحو الأداء جزءًا من مستقبل العلامة التجارية .

وأضاف: “سيكون الأداء دائمًا موجودً ، على الرغم من أن بعض الأشياء ستظل مألوفة دائمًا”، لكن الشيء الأكثر أهمية سيبقى هو الجودة .”

وتابع:” سياراتنا ستتمحور حول الجودة بشكل أكبر، آلة نقية لا ترغب في تغييرها كل ثلاث سنوات ، نحن نصنع تصميمًا نقيًا لدرجة أنه سيستمر لمدة 10 سنوات ، لدرجة أنه لن يحتاج إلى عملية تجميل سطحية للغاية.”