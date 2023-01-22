كشف القائمون على تطبيقات “إنستجرام” أن التطبيقات حصلت على ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.

وذكرت التقارير، أن ميزة جديدة باتت متوفرة لمستخدمي “إنستجرام” تدعى Quite mode، الهدف منها هو منح المستخدمين وقت استراحة من الإشعارات التي قد تصلهم عبر التطبيقات، ومساعدتهم على الاسترخاء أو التركيز في أعمالهم.

وأشارت إلى أن حين تفعيل Quite mode فإن الإشعارات ستتوقف بالظهور للمستخدم، وستتغير حالة ملفه الشخصي إلى وضع يظهر أنه في “وضع الاستراحة”، وسيقوم “إنستجرام” بإرسال رسائل إلى الأشخاص الذين يراسلونه تبلغهم أن المستخدم في “وضع الاستراحة”.

ويمكن للمستخدم تفعيل الوقت الذي يناسبه مع الميزة الجديدة للاستراحة من الإشعارات، وبعد انتهاء هذه الوقت سيقوم “إنستجرام” بإرسال رسالة إليه تتضمن خلاصة للإشعارات التي وردته في ذلك الوقت.

وقال الخبراء أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من كثرة الإشعارات الواردة عبر “إنستجرام”، كما ستساعد الناس على التركيز في العمل أو الطلاب في التفرّغ للدراسة.