أثار رضيع برازيلي أنظار العالم، بسبب حجمه الضخم الذي دفع الأطباء لإجراء عملية ولادة مبكرة لإخراجه من بطن أمه، حيث أنها لم تتمكن من حمله لفترة أطول، إذ وُلد وهو يزن 7 كيلوغرامات.

وتفصيلاً، أنجبت كليديان سانتوس، ابنها أنغرسون في عملية قيصرية في 18 يناير، بمستشفى بادري كولومبو في ولاية أمازوناس البرازيلية، حيث أنها كانت في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن الطفل الذي لم يولد بعد، كان أكبر من أن تحمله لفترة كاملة

ويُشار إلى أن أنغرسون، الموجود في حاضنة بالمستشفى في حالة مستقرة، هو أكبر طفل يولد في ولاية أمازوناس، ويبلغ طوله 59 سنتيمترا.

والجدير بالذكر أن الطفل سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الولاية، تم تحديثه آخر مرة عام 2011، من قبل صبي يزن حوالي 5.8 كيلوغرامات، ويبلغ طوله نحو 54 سنتيمترا.