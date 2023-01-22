كشف تجمع حائل الصحي، عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في مستشفى أجا للرعاية المديدة والتأهيل الطبي.

وأوضح التجمع الصحي، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رؤساء أقسام: الأشعة، السجلات الطبية، مراقبة المخزون، خدمات التمريض، التحول الرقمي، مكافحة العدوى، الصحة العامة، العلاج الطبيعي، الموارد البشرية، الخدمة الاجتماعية، الجودة، الشؤون الأكاديمية، التعقيم، المختبر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى موظفين داخل الأقسام: الجودة، مراقبة الدوام، الموارد البشرية، التنسيق الطبي، القانونية والالتزام، السجلات الطبية، التواصل الداخلي، مكافحة العدوى، مشترطا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وخبرة 3 سنوات.

وأشار التجمع أن التقديم مُتاح حالياً عبر النموذج الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول النموذج الإلكتروني للتوظيف