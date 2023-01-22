كشفت دراسة جديدة، أن استهلاك الحليب في بعض المناطق منذ ما بين 7000 و2000 عام أدى إلى زيادة كتلة جسم الإنسان وقوامه.

وعثر على هذه الزيادة في الحجم والوزن في المناطق التي حدث فيها تطور لجينات تسمح للإنسان بإنتاج إنزيمات لهضم الحليب في مرحلة البلوغ – تسمى استدامة اللاكتيز. وهذا يعني أن أولئك البشر كانوا يشربون كميات كبيرة من الحليب.

وذكرت الدراسة أن شرب الحليب أدى إلى زيادة نمو الهيكل العظمي، وزيادة وزن عدد من السكان في بعض أجزاء العالم، فيما أدت القدرة على هضم كميات أكبر من اللاكتوز إلى زيادة توافر الطاقة من منتجات الألبان.

وفي المناطق التي يوجد فيها دليل وراثي على زيادة استهلاك الحليب، هناك أيضا زيادات في طول الجسم وكتلته، كما ينعكس في السجل الهيكلي، وما يزال إرث استهلاك الحليب القديم واضحا حتى اليوم، من خلال الترددات المختلفة لعدم تحمل اللاكتوز في السكان.