كشفت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو “مستشار مبيعات – التمويل العقاري”، بينما الوصف الوظيفي: بيع منتج التمويل العقاري حسب الهدف، بالإضافة إلى مساعدة العملاء المحتملين في تلبية احتياجاتهم وميزانيتهم مع العقار المناسب.

واشترطت المؤهل الدراسي دبلوم وأعلى، فيما يفضّل من لديه مهارة التخاطب باللغتين العربية والإنجليزية، خبرة سنتين في البنوك كمستشار عقاري أو ما يعادله، خبرة ثلاث سنوات في (المكاتب العقارية، شركة تطوير عقارية، برنامج سكني).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م، وذلك عبر موقع الشركة