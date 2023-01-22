تمكن الباحثون الروس من العثور على مجموعة متكونة من عدة جزيئات بروتينية وجينات ذات صلة بتطور الاكتئاب السريري لدى البشر.

وذكرت الخدمة الصحفية في معهد موسكو لفيزياء التقنيات إن هذا الاكتشاف سيساعد في تسريع دراسة آليات تطور الاضطرابات العاطفية، بينما قالت إيلينا بيترسن، وهي رئيسة مختبر في المعهد:” لقد تمكّنا من تحديد العديد من بروتينات الدماغ الرئيسية مثل GRIA1 و DLG1 و CDH1 و THRB و PLCG2 و NGEF و IKZF1 و FEZF2 المرتبطة بالاكتئاب”.

وأشارت إلى أنه “قد تستهدفها أدويتنا الواعدة. وبالإضافة إلى ذلك، حددنا مجموعة من الجينات المرتبطة بها يمكن استخدامها للمزيد من دراسة مسببات الأمراض”، ووفقا للإحصاءات الواردة من منظمة الصحة العالمية، يعاني الآن أكثر من 260 مليون شخص في العالم من الاكتئاب السريري.

ويودي الاكتئاب كل عام، بحياة حوالي 800 ألف شخص، والمراهقون مُعرّضون بشكل خاص للإصابة به، وكذلك الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما. ويصعب مكافحة الاكتئاب بسبب أن علماء الفسيولوجيا العصبية لا يدركون تماما طبيعة هذا المرض ولا يمكنهم تحديد العدد الدقيق للأشخاص المصابين به.