كشفت الصين عن وفاة 13 ألف حالة أخرى بسبب الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، وذلك خلال الأسبوع الذي يسبق عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالت الاحصاءات الرسمية في بكين أن هناك أيضا نصف مليون مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في هذه الأثناء.

وفي السياق ذاته، أعلنت بكين سقوط أكثر من 70 ألف حالة وفاة منذ أن خففت البلاد من قيودها الصارمة.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتشار فيروس كورونا بصورة أكبر خلال عطلة عيد الربيع الحالي، وهى الفترة التى يسافر فيها عشرات الملايين من الصينيين.