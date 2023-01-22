تميزت قرية السعيرة شرق مدينة حائل، بزراعة نبات (الكمأ) أو ما يسمى بالفقع، وتتم زراعته على مساحات كبيرة، ورعايته حتى يتم جنيه في أوقات معينة.

وأفاد المختص بزراعة نبات (الكمأ) بمنطقة حائل، عبدالله العويصي، بأن من شروط زرع (الكمأ) في هذه المزارع، وجود نبات الرقوق والجريد وريها بالمياه بداية الوسم من تاريخ 15 أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، لافتًا أن تكلفة زراعة هكتار الكمأ تصل إلى 4 آلاف ريال

وأشار إلى أنه من بداية يناير حتى منتصف فبراير ينتظر هواة وعشاق الرحلات البرية انقضاء فترة الوسم من كل عام لبدء انطلاق رحلاتهم لجني نبات الكمأ أو الفقع،