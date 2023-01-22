افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم (الأحد) في جدة، المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.

ويعتبر المركز من إحدى مبادرات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

وتتضمن مهام المركز:

١: إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية .

٢: إعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها .

٣: دعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي.

يُذكر أن” الفضلي ” افتتح خلال زيارته مقر المركز الوطني للأرصاد، الخدمة الهاتفية للاستعلام عن أحوال الطقس على الرقم 1987 ضمن حزمة من الخدمات التفاعلية التي يقدم المركز من خلالها المعلومات الأرصادية والأحوال الجوية وتوقعات الطقس والتحذيرات والإنذار المبكر وتقديم المعلومات والخدمات المختلفة على مدار الساعة.