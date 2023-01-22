كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 54 مخالفًا لنظام أمن البيئة خلال أسبوع، ضمن جهود القوات الخاصة للأمن البيئي لضبط المخالفين.

وشاركت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، يوثق حالات ضبط المخالفين التي تمت خلال أسبوع.

واستطاعت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 21 مخالفًا لأمن البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية، ومنها محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 168 متنًا من الإبل و180 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

كما ألقت القوات القبض على 6 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 9 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة الرياض.

وتمكنت الجهات الخاصة بالأمن العام من ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئي بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والحدود الشمالية والجوف.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.