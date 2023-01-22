كشفت منصة “أبشر”، عن تحقيق 3 لوحات مميزة مطروحة ضمن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، مزايدات بأكثر من 20 ألف ريال، وذلك خلال ساعات فقط من بدء المزاد اليوم الأحد .

وبيّنت المنصة حصول اللوحة (ي ا ا 111) على أعلى مزايدة حيث وصلت حتى الآن إلى أكثر من 26.5 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة في اللوحة (ص ق ى 2) إلى 23 ألف ريال، واللوحة (ر ا م 999) إلى 21.5 ألف ريال.

بينما اللوحة (ق ل ب97) وصلت إلى أكثر من 18 ألف ريال،

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اللوحة (ح ص ه 94) التي حققت 15 ألفاً، كما حققت أيضًا اللوحة (ر ر ط 1111) 12 ألف ريال.

فيما وصلت المزايدات على أكثر من 17 لوحة أخرى إلى أكثر من 10 آلاف ريال.