كشفت شركة المواصلات العامة عن توفر وظائف متعددة بمسمى (كابتن حافلة) للسعوديين برواتب أساسية (7,000) شهرياً، للعمل في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض).

وأوضحت الشركة أن المؤهلات المستهدفة هي:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم (كافة التخصصات).

– البكالوريوس كافة التخصصات).

وأفادت بأن الشروط الأساسية المطلوبة للتوظيف:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– رخصة قيادة خاصة سارية المفعول.

– لا يشترط تخصص محدد أو خبرة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 1444/6/29هـ (الموافق 2023/1/22م) عن طريق الموقع .