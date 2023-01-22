تعد طرازات تويوتا الرياضية التي تحمل شعار GR ضمن قائمة سيارات تويوتا الرياضية ذات الأداء العالي ومتعة القيادة الفريدة والمميزة، فيما يدل شعار GR وهو اختصار لكلمة جازو رايسينج (Gazoo Racing)، على فريق سباقات تابع لعلامة تويوتا، وبعد فترة أصبح هذا القسم للسيارات الرياضية التابعة للعلامة اليابانية أحد أذرع الشركة العملاقة المختص في رياضة السيارات.

وزودت سيارة الأداء العالي تويوتا GR 86، بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة قدرها 228 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية.

وتتوفر سيارة الأداء العالي تويوتا GR يارس، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 268 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية.

وتعتبر سيارة الأداء العالي تويوتا GR كورولا، متوفرة بمحرك محرك مكون من 3 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 300 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 5.2 ثانية.

وتتاح سيارة الأداء العالي تويوتا GR سوبرا، بمحرك مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة قدرها 382 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 4.1 ثانية.