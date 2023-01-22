كشفت مصادر عن قيام فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بعقد اجتماع، نهاية يناير الجاري، بعد تلقّي اتحاد اللعبة أسماء جميع مرشحي أعضاء الجمعية العمومية، أمس الأول.

وقالت المصادر ، أن اتحاد كرة القدم أكد أنه سيشهد تشكيل فريق العمل، وتحديد البرنامج الزمني، وكافة التفاصيل الأخرى، وفقًا لـ “الرياضية”.

وشهد الاجتماع اختيار المؤرِّخ الرياضي، أمين ساعاتي، رئيسًا للاتحاد، الذي سيختصُّ بتوثيق تاريخ الرياضة.

وسيتم تحديد مرجعية الاتحاد لاحقًا، إن كان سيتبع وزارتَي الرياضة والثقافة، أم الجمعية السعودية التاريخية.