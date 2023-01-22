قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد بحق عدد من المسؤولين الحكوميين، لاتهامهم بتلقي رشوة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة جامعة دمنهور”.

وعاقبت المحكمة رئيس جامعة دمنهور الأسبق، عبيد صالح، ومدير الإدارة الهندسية، محارب مفرح رسلان، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهما مبلغ مليوني جنيه.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات، بحق مديرة إدارة المشتريات، أمل محمد محمود، وعميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بمجمع البستان، حسين على مطاوع، ويحيى فرج صدقة “راش هارب”، وتغريم كل منهم مبلغ 65 ألف جنيه، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم العمومية، وإعفاء 4 من الراشين والوسيط سائق رئيس الجامعة من العقاب.