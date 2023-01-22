أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، عن إطلاق منصة “سواهر” للضبط الأمني بمداخل مكة للتعرف على الأشخاص والمركبات قريبا.

وقال الفريق البسامي خلال الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة اليوم (الأحد) أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع.

وأضاف البسامي أنه سوف يتم تحليل كل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسيتم ربطها مع منصات القيادة الأمنية.

وتابع : سنحلل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسنربطها مع منصات القيادة، إضافة إلى إطلاق منصة “سواهر” للتعرف على الأشخاص والمركبات لتحقيق مفهوم المدن الآمنة بشكل كبير جداً.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: الدوريات الأمنية ستكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ub05BZZKUR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2023