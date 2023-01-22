أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، قراراً بتكليف عدد 100 قيادي وقيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي.

ويأتي ذلك القرار حرصاً من الرئاسة على تطوير العمل واستثمار العقول والمواهب الإدارية الشابة وتجويد الأداء وحسن الأثر وتحقيق أعلى معايير الجودة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

كما يأتي القرار تمكيناً للمرآة السعودية المؤهلة، وتتويجاً للشباب السعودي من ذوي الكفاءة والقدرة، وتسخيراً لقدراتهم في تحسين الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ومواكبة التحولات الرقمية.