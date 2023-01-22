أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في شركة الصافي.

ولفت إلى أن البرامج يتضمن عدد من المزايا منها مكافأة شهرية 3000 ريال، وراتب 6562 ريال بعد التخرج.

وتضمنت شروط التقديم ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات، وحاصل على درجة اختبار القدارت العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

وأكد أن التقديم يشمل أيضا إجتياز الفحص الطبي، وأن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الإجتماعية، مضيفا أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي : من هنــــــــــــــا .