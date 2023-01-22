قال المختص في الشأن العقاري خالد المبيض أن 2023 ستكون سنة إيجابية على القطاع العقاري رغم التحديات.

وتابع “المبيض” خلال مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية أن القطاع العقاري يواجه تحديات مثل رفع الفائدة ومن ارتفاع التكاليف والتضخم.

وأضاف أن هذه التحديات يقابلها مزايا مثل وجود مشاريع حكومية عملاقة وارتفاع في أسعار النفط أكثر من المتوقع وفائض بالميزانية والطلب متزايد وفي نمو وبالتالي هذه القوى تناسف القوى السلبية التي تعصف على القطاع العقاري.