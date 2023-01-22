أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين تقدم استباقياً لأصحاب العمل فور دخول المشترك للمملكة.

ودعت أصحاب العمل إلى المبادرة لاستكمال الإجراءات من خلال إدخال بيانات الأجور الفعلية عبر الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن تسجيل المشترك وفق الأجر الفعلي يأتي للحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية (المشترك وصاحب العمل) وفق الأجر الصحيح المتفق عليه بين الطرفين.

وأكدت أنه في حال عدم قيام صاحب العمل باستكمال الإجراءات وتحديد الأجر الفعلي فإن النظام سوف يحدد أجر المشترك بشكل آلي وفق متوسط الأجر المعتمد للمنشآت ابتداءً من 1 فبراير المقبل.

وأبانت أنه يمكن لأصحاب العمل استكمال الإجراءات عبر منصة “تأميناتي أعمال” من خلال الدخول على حساب المنشأة واستكمال المعاملة بشكل إلكتروني بالكامل وتقديم الطلب.

ونوهت المؤسسة على أن دعوتها لأصحاب العمل بالمبادرة لاستكمال بيانات تسجيل المشتركين غير السعوديين يأتي حرصاً منها على تسجيل المشتركين طبقاً للأجر الفعلي لحفظ الحقوق التأمينية للمشتركين وأصحاب العمل، وضمان دقة بيانات الأجر الفعلي المسجل في أنظمة المؤسسة للتمتع بمزايا المنافع والحماية التأمينية.