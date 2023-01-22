أصدر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأحد)، قرارًا بتكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد، وكيلةً للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة.

وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية للأستاذة سارة السيد :

– حصلت سارة على بكالوريوس في إدارة النظم الصحية عام 2007 من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

– شغلت منصب وكيلة مساعدة مكلّفة لوزارة الصحة للتعاون الدولي

– عملت بمنصب مديرة عامة للتعاون الدولي في الوزارة نفسها بين 2017 و2019.

شغلت منصب مديرة إقليمية لمستشفى هيوستن مثوديست الأمريكية بالمملكة بين 2016 و2017، ومديرة لقسم مركز الشباب في مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال 2015.

– تمتلك خبرات دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث شغلت عدة مناصب بالولايات المتحدة من ضمنها ضابطة العقود للملحق العسكري في مكتب القوات المسلحة بين عامَيْ 2012 و2015، ومديرة فرع مساعدة لبنك M&T بين 2004 و2012، ورئيسة الصراف في بنك Provident بين عامَيْ 2003 و2004.