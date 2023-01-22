أظهرت لقطات فيديو لاعب الهلال ميشال ديلجادو بعد خروجه من مواجهة أبها في إطار مواجهات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن على ملعب فيصل بن فهد.

وبين الفيديو دموع لاعب الهلال بعد خروجه من المباراة بسبب الاصابة، وجلوسة على الدكة .

وتحصل لاعب الهلال ميشال ديلجادو، على ركلة الجزاء إثر عرقلة من مدافع أبها سعيد آل حمسل.

وكان الهلال تقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه جانج في الدقيقة 21، وتعادل فريق أبها في الدقيقة 29.

وأضاف سالم الدوسري لاعب الهلال الهدف الثاني لفريقه أمام أبها، في اللقاء المقام حالياً ضمن منافسات الدوري .