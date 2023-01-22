قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن النساء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يتعرضن للتضييق، ووصل إلى حد إجبارهن على ارتداء ملابس بأشكال وألوان محددة، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة.

وأكد أن ميليشيا الحوثي منعت السيدات من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء إلا بمحرم، وارتياد قسم العوائل في المطاعم إلا بعقد زواج.

وأضاف أن الإجراءات القمعية غير المسبوقة تتصاعد بحق النساء اليمنيات في ظل سمع وبصر المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة بإدانة السلوك الحوثي حيال النساء.