خسر مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت اليوم أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عن طريق ماركوس راشفورد، لكن أرسنال سجل هدف التعادل بالدقيقة 24 عن طريق إدوارد نيكيتاه .

وفي الشوط الثاني تقدم أرسنال بهدف في 53 من خلال بوكايو ساكا، لكن مانشستر يونايتد حقق التعادل بهدف مارتينيز، إلا أن أرسنال أحرز هدف ثالث من خلال نيكيتاه لينتهي اللقاء بفوزه.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 50 في المركز الأول، بينما توقف رصيد اليونايتد عند النقطة 40 بالمركز الرابع.