حصلت 17 أخصائية سعودية من منسوبات مركز المدينة المنورة للتوحد “تمكن” على ترخيص فني تحليل سلوك تطبيقي مسجل (RBT) من البورد الأمريكي خلال عملهم وتدريبهم في مركز تمكن الشامل للتوحد.

وقالت الأخصائية العنود الصبحي أن هذا يعتبر إنجاز للمركز ولهم ساعدهم في فهم أطفال التوحد بطريقة علمية ووضع خطط علاجية مدروسة.

وأضافت الأخصائية أميمة جمعة أنها انضمت إلى مركز تمكن الشامل للتوحد حيث وجدت الدعم الكافي على أيدي خبراء مختصين .