قالت أخصائية تغذية، وسام باكير، إن مشروبات “الديتوكس” لا تنظف الجسم من السموم كما يروج له البعض.

وأكدت أن الكبد هو العضو الذي ينظف الجسم من السموم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أن إضافة شرائح الليمون مع التفاح لا ينظف الجسم من السموم، ولكن سيحصل الجسم عن فيتامين سي والمعادن من تناول التفاح والليمون.