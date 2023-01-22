طرحت جمعية حماية المستهلك وظائف تقنية شاغرة بالرياض لحملة البكالوريوس فما فوق، تحت مسمى الوظيفي أخصائي موارد بشرية

وأوضحت أن المؤهلات المطلوبة هي بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلها، خبرة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن لمهارات تتضمن:

1- إتقان مهارات استخدام برامج شؤون الموظفين.

2- إتقان مهارات التواصل مع الغير.

3- إتقان مهارات المتابعة.

4- الإلمام بمهارات الحاسب الآلي.

5- الإلمام بمهارات اللغة الإنجليزية.

وأضافت الجمعية بأن التقديم متاح حالياً، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي اضغط هنا: