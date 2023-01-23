وجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح يجب اتباعها للاستمتاع برحلات الكشتة، مشيرة إلى ضرورة تجنب تناول المأكولات الدسمة وممارسة الأنشطة الحركية.

وقالت المدينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أجل الاستمتاع بالكشتة الصحية يجب معرفة هذه التعليمات :

1- جهاز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في رحلة برية.

2- احذر من النوم عند الفحم أو الحطب والمكان مغلق.

3- تجنب استخدام البنزين لإشعال النار.

4- الحرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام.

5- اصطحاب أغطية و وشاحات وجوارب للتدفئة.

6- تجنب تناول المأكولات الدسمة والحرص على تناول الغذاء الغني بالخضروات والفواكه.

7- استخدم ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن.

8- ممارسة الأنشطة الحركية.

9- عند قيادة الدراجات النارية بكافة أنواعها، يجب التأكد من أخذ احتياطات الأمان خاصة خوذة الرأس.

وسائل السلامة في الرحلات البرية

وبيّن تجمع الرياض الصحي الثاني في انفوجراف توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أهم وسائل السلامة في الرحلات البرية، والتي تتمثل في:

– عدم إشعال النار في الأماكن المغلقة.

– تجنب مصابي الربو الاقتراب من الأدخنة.

– الحرص على وجود حقيبة إسعافات أولية.