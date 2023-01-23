تفقد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف اليوم الأحد، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهد بأن بريطانيا “ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر”.

كان “جونسون”، الذي استقال من منصبه في سبتمبر في أعقاب سلسلة من الفضائح، رئيسًا للوزراء حينما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، وسعى إلى جعل لندن أكبر حليف لكييف في الغرب.

وتفقد جونسون بوروديانكا وبوتشا، بضواحي العاصمة الأوكرانية التي يضرب بها المثل في الفظائع في الغرب حينما اتجهت القوات الروسية نحو كييف في المرحلة الأولى من الغزو قبل صدها.

وقال “جونسون” لحاكم بوتشا: “يمكنني إخبارك بأن المملكة المتحدة ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر، وستنتصرون، وستطردون جميع الروس من بلادكم، لكننا سنظل هناك لأطول أمد، وسنريد أيضًا مساعدتكم في إعادة الإعمار”.

ونفى “جونسون” إشارات إلى أن تحركاته في أوكرانيا ربما يُنظر إليها على أنها إضعاف لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.