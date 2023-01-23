صرح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون نقمة على نادي النصر.
وقال الجاسر: “وجود رونالدو بالنصر يحفز الفرق الأخرى لتقديم كل ما لديها، وهذا الشئ يصعب مهمة النصر”.
وأضاف: “والدوري السعودي ليس سهلا، ورونالدو سيواجه صعوبات لكنه قادر على تجاوزها”.
وكان النصر استعاد صدارة الدوري بفوزه 1-0 على الاتفاق حيث أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر في الدقيقة 31 من عمر المباراة.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: كريستيانو قد يكون نقمة على #النصر#المنتصف pic.twitter.com/d6POmzkgVw
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 22, 2023
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