صرح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون نقمة على نادي النصر.

وقال الجاسر: “وجود رونالدو بالنصر يحفز الفرق الأخرى لتقديم كل ما لديها، وهذا الشئ يصعب مهمة النصر”.

وأضاف: “والدوري السعودي ليس سهلا، ورونالدو سيواجه صعوبات لكنه قادر على تجاوزها”.

وكان النصر استعاد صدارة الدوري بفوزه 1-0 على الاتفاق حيث أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر في الدقيقة 31 من عمر المباراة.