كشفت شركة نقل وتقنيات المياه، عن توفر وظائف شاغرة وبرنامج تدريب في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير إدارة المواد.
(Material Management Manager)
2- محلل رصد القدرات.
(Capacity Monitoring Analyst)
3- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.
(Supplier Pre-qualification Officer)
4- مدير تخطيط المشتريات وتأهيل الموردين.
(Procurement Planning and Supplier Pre-qualification Manager)
5- مصمم جرافيك (تمهير).
(Graphic Designer ( Tamheer ))
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن على الوظائف من خلال موقع لينكد إن .
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