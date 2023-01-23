كشفت شركة نقل وتقنيات المياه، عن توفر وظائف شاغرة وبرنامج تدريب في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير إدارة المواد.

‏(Material Management Manager)

2- محلل رصد القدرات.

‏(Capacity Monitoring Analyst)

3- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.

‏(Supplier Pre-qualification Officer)

4- مدير تخطيط المشتريات وتأهيل الموردين.

‏(Procurement Planning and Supplier Pre-qualification Manager)

5- مصمم جرافيك (تمهير).

‏(Graphic Designer ( Tamheer ))

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن على الوظائف من خلال موقع لينكد إن .