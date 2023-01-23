كشفت شركة نقل وتقنيات المياه، عن توفر وظائف شاغرة وبرنامج تدريب في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير إدارة المواد.
‏(Material Management Manager)
2- محلل رصد القدرات.
‏(Capacity Monitoring Analyst)
3- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.
‏(Supplier Pre-qualification Officer)

4- مدير تخطيط المشتريات وتأهيل الموردين.
‏(Procurement Planning and Supplier Pre-qualification Manager)
5- مصمم جرافيك (تمهير).
‏(Graphic Designer ( Tamheer ))

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن على الوظائف من خلال موقع لينكد إن .