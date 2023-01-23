أعلنت شركة شبه الجزيرة للمقاولات عن توفر 607 وظيفة شاغرة بمشاريعها بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها :

1- مدير المشروع (5 وظائف):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

– مهندس مدني (17 وظيفة):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

3- مهندس كهرباء (10 وظائف):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة كهربائية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

4- مهندس أمن وسلامة (5 وظائف):

– يشترط الحصول على شهادة هندسة ودورات متخصصة في مجال الأمن والسلامة المهنية.

– لديه اعتمادات سابقة من مشاريع أخرى.

5- مهندس مواد (4 وظائف):

– يشترط الحصول على شهادة هندسة ودورات متخصصة في مجال الأمن والسلامة المهنية.

– لديه اعتمادات سابقة من مشاريع أخرى.

6- مدير متابعة:

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– لديه خبرة سابقة في متابعة المشاريع ورفع التقارير ومناقشتها مع الجهة المالكة والاستشاري.

– والتنسيق بين إدارات المشروع المختلفة.

– خمس سنوات خبرة على الأقل.

7- مهندس ميكانيكي (6 وظائف):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

8- مُنسق (7 وظائف):

– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال مشابهة.

– يجب أن يكون لديه الخبرة والتأهيل والإمكانية التامة في مجال أعمال العقد والإلمام باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

9- مسّاح (22 وظيفة):

– متخرج من مدرسة مساحية معترف بها.

– خبرة في أعمال الطرق لا تقل عن 3 سنوات.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين لديه كفاءة العمل على جميع أنواع الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل بالعقد.

– مُراقب متابعة (4 وظائف):

– حاصل على دبلوم فني أو ما يعادله حملة الثانوية العامة.

– لديه خبرة كافية في أعمال صيانة الطرق.

11- فني كهربائي (17 وظيفة):

– شهادة دبلوم في الكهرباء.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

12- فني ميكانيكي (6 وظائف):

– لديه خبرة كافية في تحديد الأعطال بالمعدات والمضخات (ديزل – كهرباء).

13- مراقب طرق مدني (49 وظيفة):

– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.

– ولديه خبرة كافية في الثانوية العامة تنفيذ أعمال الطرق وصيانتها.

14- مُراقب سيول (6 وظائف):

– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.

– ولديه خبرة كافية في تنفيذ أعمال السيول وتصريف مياه الأمطار وصيانتها.

– خبرة لا تقل عن خمسة سنوات .

15- مُراقب كهرباء (16 وظيفة):

– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.

– ولديه خبرة كافية في تنفيذ أعمال السيول وتصريف مياه الأمطار وصيانتها.

– خبرة لا تقل عن خمسة سنوات.

16- مُراقب طوارئ (18 وظيفة):

– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.

– ولديه خبرة كافية في تنفيذ أعمال السيول وتصريف مياه الأمطار وصيانتها.

– خبرة لا تقل عن خمسة سنوات.

17- حاسب كميات (16 وظيفة):

– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة كافية في أعمال حساب الكميات لا تقل عن خمس سنوات ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

18- كهربائي (34 وظيفة):

– لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية في مجال الطرق.

19- حداد (6 وظائف):

– لديه الخبرة الكافية في أعمال الحدادة الخاصة بالمنشآت الحديدية.

20- سبّاك (8 وظائف):

– خبرة كافية.

21- سائق نقل ثقيل (100 وظيفة):

– خبرة كافية مع رخصة قيادة نقل ثقيل.

22- عامل (250 وظيفة):

– لا يُشترط وجود مؤهل أو خبرة.

العمل في المشاريع التالية:

1- صيانة المحاور الرئيسية والطرق الرئيسية بمدينة الرياض.

2- صيانة وتحسين الجسور والأنفاق بمدينة الرياض (الجزء الرابع).

3- صيانة وتحسين الجسور والأنفاق بمدينة الرياض (الجزء الخامس).

4- صيانة وشوارع وأرصفة شمال الرياض نطاق بلدية الشمال (الجزء الثاني).

5- صيانة شوارع وأرصفة وسط الرياض نطاق بلدية الشميسي.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد

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