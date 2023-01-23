أعلنت شركة شبه الجزيرة للمقاولات عن توفر 607 وظيفة شاغرة بمشاريعها بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها :
1- مدير المشروع (5 وظائف):
– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.
– مهندس مدني (17 وظيفة):
– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.
3- مهندس كهرباء (10 وظائف):
– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة كهربائية.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
4- مهندس أمن وسلامة (5 وظائف):
– يشترط الحصول على شهادة هندسة ودورات متخصصة في مجال الأمن والسلامة المهنية.
– لديه اعتمادات سابقة من مشاريع أخرى.
5- مهندس مواد (4 وظائف):
– يشترط الحصول على شهادة هندسة ودورات متخصصة في مجال الأمن والسلامة المهنية.
– لديه اعتمادات سابقة من مشاريع أخرى.
6- مدير متابعة:
– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.
– لديه خبرة سابقة في متابعة المشاريع ورفع التقارير ومناقشتها مع الجهة المالكة والاستشاري.
– والتنسيق بين إدارات المشروع المختلفة.
– خمس سنوات خبرة على الأقل.
7- مهندس ميكانيكي (6 وظائف):
– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.
8- مُنسق (7 وظائف):
– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال مشابهة.
– يجب أن يكون لديه الخبرة والتأهيل والإمكانية التامة في مجال أعمال العقد والإلمام باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.
9- مسّاح (22 وظيفة):
– متخرج من مدرسة مساحية معترف بها.
– خبرة في أعمال الطرق لا تقل عن 3 سنوات.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين لديه كفاءة العمل على جميع أنواع الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل بالعقد.
– مُراقب متابعة (4 وظائف):
– حاصل على دبلوم فني أو ما يعادله حملة الثانوية العامة.
– لديه خبرة كافية في أعمال صيانة الطرق.
11- فني كهربائي (17 وظيفة):
– شهادة دبلوم في الكهرباء.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
12- فني ميكانيكي (6 وظائف):
– لديه خبرة كافية في تحديد الأعطال بالمعدات والمضخات (ديزل – كهرباء).
13- مراقب طرق مدني (49 وظيفة):
– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.
– ولديه خبرة كافية في الثانوية العامة تنفيذ أعمال الطرق وصيانتها.
14- مُراقب سيول (6 وظائف):
– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.
– ولديه خبرة كافية في تنفيذ أعمال السيول وتصريف مياه الأمطار وصيانتها.
– خبرة لا تقل عن خمسة سنوات .
15- مُراقب كهرباء (16 وظيفة):
– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.
– ولديه خبرة كافية في تنفيذ أعمال السيول وتصريف مياه الأمطار وصيانتها.
– خبرة لا تقل عن خمسة سنوات.
16- مُراقب طوارئ (18 وظيفة):
– شهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى.
– ولديه خبرة كافية في تنفيذ أعمال السيول وتصريف مياه الأمطار وصيانتها.
– خبرة لا تقل عن خمسة سنوات.
17- حاسب كميات (16 وظيفة):
– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة كافية في أعمال حساب الكميات لا تقل عن خمس سنوات ويجيد العمل على الحاسب الآلي.
18- كهربائي (34 وظيفة):
– لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية في مجال الطرق.
19- حداد (6 وظائف):
– لديه الخبرة الكافية في أعمال الحدادة الخاصة بالمنشآت الحديدية.
20- سبّاك (8 وظائف):
– خبرة كافية.
21- سائق نقل ثقيل (100 وظيفة):
– خبرة كافية مع رخصة قيادة نقل ثقيل.
22- عامل (250 وظيفة):
– لا يُشترط وجود مؤهل أو خبرة.
العمل في المشاريع التالية:
1- صيانة المحاور الرئيسية والطرق الرئيسية بمدينة الرياض.
2- صيانة وتحسين الجسور والأنفاق بمدينة الرياض (الجزء الرابع).
3- صيانة وتحسين الجسور والأنفاق بمدينة الرياض (الجزء الخامس).
4- صيانة وشوارع وأرصفة شمال الرياض نطاق بلدية الشمال (الجزء الثاني).
5- صيانة شوارع وأرصفة وسط الرياض نطاق بلدية الشميسي.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد
[email protected]
[email protected]
التعليقات
اترك تعليقاً