قام علماء جامعة البلطيق الفيدرالية بالتعاون مع زملائهم من بطرسبورغ، بابتكار بوليميراً يسرّع استعادة الأنسجة التالفة بسبب الحروق، فيساعد على نمو خلايا جديدة.

وأفادت مصادر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية بأن العلماء أضافوا مجموعات أمينية (مجموعات صغيرة تحتوي على ذرات النيتروجين التي تتعرف عليها الخلايا) إلى بوليمير بوليكابرولاكتون (Polycaprolactone) المستخدم في الطب.

وأدت هذه الطريقة إلى تخلص الباحثون من النقص الكبير في بوليمير Polycaprolactone، الذي يتجنب ملامسة الماء، في حين معظم خلايا الكائن الحي تلتصق وتتكاثر على سطح مبلل.

وعقب نجاح العلماء في إضافة حمض أرغنين الأميني، أظهرت التجارب أنه كلما زاد تركيز هذا الحمض الأميني في معالجة البوليمير، يكون التصاق المجموعة الأمينية به أفضل.

وفي السياق، قالت الدكتورة أولغا موسكاليوك من جامعة البلطيق الفيدرالية: “نتيجة لذلك، حددنا الشروط المثلى لربط المجموعات الأمينية بالبوليكابرولاكتون، التي تسمح للخلايا بالالتصاق بصورة أفضل بسطحه ومن ثم التكاثر لاحقا.