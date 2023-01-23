أكد الناقد الفني يحيى زريقان أن هيئة الترفيه نجحت في تعزيز وتكريس ثقافة الاحتفاء بالرموز.

وقال زريقان:” ليلة الاحتفاء بطلال مداح ليلة مختلفة بكافة المقاييس لن تكون عادية بدليل عدد المشاركين من الفنان عطفا على مشوار الرجل الثري الذي يؤرخ له بأنه مؤسس الأغنية السعودية الحديثة”.

وتابع “إضافة إلى تلك التحولات التي قام بها من أجل ازدهار الأغنية السعودية وأخذه بأيدي أبناء الكثير من الجيل الذين جاءوا من بعده ليضعهم على منصة العطاء الفني فضلاً عن الأمور الأخرى التي جعلت طلال يعيش معنا إلى أبد الآبدين”.