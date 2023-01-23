كشفت أستون مارتن عن إطلاق سيارة دي بي إس 770 ألتيمت، أحدث وأبرز طراز من عائلة سيارات دي بي إس الاستثنائية.

وتمثّل السيارة الجديدة الإضافة الأبرز والأحدث إلى أسطول العلامة البريطانية من سيارات دي بي إس القوية والفاخرة.

وتُعد السيارة أقوى سيارات أستون مارتن وأكثرها سرعة حتى الآن، وهو ما يتكامل مع تصميمها الانسيابي والتحسينات الهندسية التي تجعل منها اسماً فريداً ضمن طرازات أستون مارتن من السيارات الرياضية السياحية الخارقة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك من 12 أسطوانة سعة 5.2 ليتر مع عمود كامة علوي رباعي يوفر قدرة جر كبيرة تبلغ 770 حصان بسرعة دوران تصل إلى 6500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 900 نيوتن متر بسرعة دوران من 1800 إلى 5000 دورة في الدقيقة.