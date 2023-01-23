أكدت دراسة أن المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية الكاملة الدسم يمكن أن تزيد من خطر إصابة الناس بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية القاتلة.

واكتشف الخبراء من الولايات المتحدة أن شرب هذه المشروبات الشعبية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطير في مستويات السكر في الدم، وذلك لأن المشروبات المحلاة تحتوي على مستويات عالية جدا من السكر تسمى الفروكتوز.

وتوجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، وكذلك عصائر الفاكهة الطبيعية والعسل، بينما أوضح الخبراء إن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وعثرت دراسات سابقة بالفعل أن المشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن الخبراء أثبتوا الآن أن هذه المشروبات يمكن أن تسهم في مشاكل القلب.

وذكر الخبراء، إن النتائج تشير إلى أن “التأثيرات الأيضية” للفروكتوز “تختلف باختلاف مصادر الغذاء”، فيما وجد الباحثون أن شرب عصير الفاكهة، الذي يحتوي أيضا على الفروكتوز، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكنه لا يؤثر على صحة القلب.