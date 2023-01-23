أوضح فضيلة الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم استخدام خاتم التسبيح والمسبحة للتسبيح والذكر.

وقال الشبل :” النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع لنا أن نسبح الله ونذكره بالمستنقطات أي الأصابع حيث كان النبي يعقد بها التسبيح وقال إنهم مستنقطات أي شاهدات لأهلها يوم القيامة”.