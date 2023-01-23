أوضح فضيلة الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم استخدام خاتم التسبيح والمسبحة للتسبيح والذكر.
وقال الشبل :” النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع لنا أن نسبح الله ونذكره بالمستنقطات أي الأصابع حيث كان النبي يعقد بها التسبيح وقال إنهم مستنقطات أي شاهدات لأهلها يوم القيامة”.
حكم استخدام خاتم التسبيح والمسبحة للتسبيح والذكر
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل https://t.co/OUQvnGeO0t#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/bpgdIXd4XS
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 22, 2023
لم أجد في ما قرأت حكم او فتوى ولم يوضح فضيلته بالأباحة او التحريم !!!؟؟ ما قاله يوحي بأفضلية التسبيح بالأصابع لا بمنع او تحريم بالسبحة او خاتم التسبيح و عموماً جزاه الله خير.