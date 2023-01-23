أوضحت بعض التسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G23 القادم من شركة موتورولا الأمريكية، والمخصص للشباب والفئة المتوسطة حيث يقدم الهاتف تصميمًا أنيقا مع مواصفات مميزة.

وسيتوفر الهاتف بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، وجودة + HD ، ودقة 1600 × 720 بيكسل مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

وسيتميز بكاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معالج من نوع MediaTek Helio G85 ، من إنتاج شركة ميديا تيك، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، ونظام التشغيل Android 13 .

ويُذكر أن سعر الهاتف من المرجح أن يبدأ من 199 يورو في الأسواق الأوروبية، مع ألوان الأزرق ، والرمادي ، والأبيض.